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Города мира. Ташкент

Цифровой уровень: в инфраструктуру Ташкента внедрят элементы Smart City

© Sputnik / Алексей Бабушкин
Общество
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В узбекской столице будет оптимизирована работа служб ЖКХ с помощью технологии блокчейн.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Департамент инноваций хокимията Ташкента и компания Universa подписали соглашение о технологическом партнерстве в сфере развития городской инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ночной Ташкент
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В рамках проекта Universa предоставит свою блокчейн-платформу для разработки проекта Smart City.

"Смарт-платформа с применением технологии блокчейн от Universa создаст в различных сферах жизни города новые виды взаимоотношений между людьми, городскими службами и бизнесом, обеспечит уменьшение финансовых издержек", - говорится в сообщении.

Блокчейн позволит отслеживать работу всех городских и региональных служб в режиме реального времени, легко выносить на голосование проекты и инициативы, проводить прозрачные тендеры на любые виды работ и услуг и оптимизировать работу служб ЖКХ.

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Теги:
Хокимият Ташкента, Ташкент, Узбекистан



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