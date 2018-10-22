Цифровой уровень: в инфраструктуру Ташкента внедрят элементы Smart City

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Департамент инноваций хокимията Ташкента и компания Universa подписали соглашение о технологическом партнерстве в сфере развития городской инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В рамках проекта Universa предоставит свою блокчейн-платформу для разработки проекта Smart City.
"Смарт-платформа с применением технологии блокчейн от Universa создаст в различных сферах жизни города новые виды взаимоотношений между людьми, городскими службами и бизнесом, обеспечит уменьшение финансовых издержек", - говорится в сообщении.
Блокчейн позволит отслеживать работу всех городских и региональных служб в режиме реального времени, легко выносить на голосование проекты и инициативы, проводить прозрачные тендеры на любые виды работ и услуг и оптимизировать работу служб ЖКХ.