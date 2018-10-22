В тесноте и при смерти: почему не спасают узбекские "скорые"

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. По мнению специалистов Всемирного банка узбекские врачи неспособны экстренно реагировать на вызовы из-за отсутствия компьютеризированных диспетчерских служб.
В апреле ВБ одобрил проект на сто миллионов долларов, который призван улучшить работу служб скорой помощи в Узбекистане, пишет nuz.uz.
Согласно проекту банка, больницы по всей стране получат необходимое техническое содействие.
Также будут созданы комплексные диспетчерские центры в 12 областях Узбекистана и в Ташкенте, которые станут обрабатывать звонки, координировать машины скорой помощи, а также осуществлять контроль за деятельностью их бригад.
Еще банк выделит средства на начальную подготовку врачей и медсестер.
Кроме того, будут приобретены около 60 современных машин скорой помощи.