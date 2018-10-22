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Медицинские работники

В тесноте и при смерти: почему не спасают узбекские "скорые"

Пресс-служба Министерства Здравоохранения Узбекистана
Общество
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Банк выделит средства на подготовку врачей и медсестер, а также приобретет около 60 современных машин скорой помощи.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. По мнению специалистов Всемирного банка узбекские врачи неспособны экстренно реагировать на вызовы из-за отсутствия компьютеризированных диспетчерских служб.

В апреле ВБ одобрил проект на сто миллионов долларов, который призван улучшить работу служб скорой помощи в Узбекистане, пишет nuz.uz.

Автомобиль скорой помощи
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане реформируют и автоматизируют систему скорой помощи
Сейчас в Узбекистане одна машина скорой помощи приходится на 18 300 человек, несмотря на то, что по национальным стандартам данный показатель должен быть на уровне - одна машина на 13 тысяч граждан.

Согласно проекту банка, больницы по всей стране получат необходимое техническое содействие.

Также будут созданы комплексные диспетчерские центры в 12 областях Узбекистана и в Ташкенте, которые станут обрабатывать звонки, координировать машины скорой помощи, а также осуществлять контроль за деятельностью их бригад. 

Еще банк выделит средства на начальную подготовку врачей и медсестер.

Кроме того, будут приобретены около 60 современных машин скорой помощи.

Теги:
Всемирный банк, Здравоохранение, Узбекистан



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