В тесноте и при смерти: почему не спасают узбекские "скорые"

Банк выделит средства на подготовку врачей и медсестер, а также приобретет около 60 современных машин скорой помощи.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. По мнению специалистов Всемирного банка узбекские врачи неспособны экстренно реагировать на вызовы из-за отсутствия компьютеризированных диспетчерских служб.

В апреле ВБ одобрил проект на сто миллионов долларов, который призван улучшить работу служб скорой помощи в Узбекистане, пишет nuz.uz.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров В Узбекистане реформируют и автоматизируют систему скорой помощи

Сейчас в Узбекистане одна машина скорой помощи приходится на 18 300 человек, несмотря на то, что по национальным стандартам данный показатель должен быть на уровне - одна машина на 13 тысяч граждан.

Согласно проекту банка, больницы по всей стране получат необходимое техническое содействие.

Также будут созданы комплексные диспетчерские центры в 12 областях Узбекистана и в Ташкенте, которые станут обрабатывать звонки, координировать машины скорой помощи, а также осуществлять контроль за деятельностью их бригад.

Еще банк выделит средства на начальную подготовку врачей и медсестер.

Кроме того, будут приобретены около 60 современных машин скорой помощи.