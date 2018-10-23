В России обсудят насущные проблемы мусульманского образования

В форуме примут участие ученые-религиоведы, культурологи, философы, социологи, политологи исламского духовенства из России и стран ближнего и дальнего зарубежья: Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Египта, Иордании, Марокко, Туниса, Турции, Сирии и Индии.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) России проведет 23-24 октября в Уфе XI Международную научно-практическую конференцию "Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века".

Как сообщает пресс-служба ЦДУМ, мероприятие приуроченную к 230-летию Управления.

© Sputnik / Саид Царнаев Финал Международного конкурса чтецов Корана пройдет в Москве

"Научный форум проводится в рамках реализации федерального проекта подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. Основными темами для обсуждения станут наиболее актуальные вопросы исламского образования, истории и культуры ислама, возрождения духовных ценностей, воспитания молодежи и профилактики асоциальных явлений и экстремизма", - указывается в сообщении.

В программе конференции запланированы пленарное заседание и работа секций, которые пройдут на площадках Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан.

В форуме примут участие ученые-религиоведы, культурологи, философы, социологи, политологи исламского духовенства из России и стран ближнего и дальнего зарубежья: Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Египта, Иордании, Марокко, Туниса, Турции, Сирии и Индии.

Организаторами форума выступают Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмуллы и Российский исламский университет ЦДУМ.

Центральное духовное управление мусульман – централизованная религиозная организация мусульман, одна из крупнейших в России. История ЦДУМ восходит к "Высочайшему Указу" императрицы Екатерины II от 22 сентября 1788 года об образовании в Уфе Оренбургского магометанского духовного собрания.