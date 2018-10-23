09:31 23 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.76
  • EUR9470.71
  • USD8226.10
Поиск
Книга в руках мусульманина

В России обсудят насущные проблемы мусульманского образования

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
Получить короткую ссылку
8 0 0

В форуме примут участие ученые-религиоведы, культурологи, философы, социологи, политологи исламского духовенства из России и стран ближнего и дальнего зарубежья: Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Египта, Иордании, Марокко, Туниса, Турции, Сирии и Индии.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) России проведет 23-24 октября в Уфе XI Международную научно-практическую конференцию "Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века".

Как сообщает пресс-служба ЦДУМ, мероприятие приуроченную к 230-летию Управления.

Во время службы в мечети. Архивное фото
© Sputnik / Саид Царнаев
Финал Международного конкурса чтецов Корана пройдет в Москве

"Научный форум проводится в рамках реализации федерального проекта подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. Основными темами для обсуждения станут наиболее актуальные вопросы исламского образования, истории и культуры ислама, возрождения духовных ценностей, воспитания молодежи и профилактики асоциальных явлений и экстремизма", - указывается в сообщении.

В программе конференции запланированы пленарное заседание и работа секций, которые пройдут на площадках Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан.

В форуме примут участие ученые-религиоведы, культурологи, философы, социологи, политологи исламского духовенства из России и стран ближнего и дальнего зарубежья: Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Египта, Иордании, Марокко, Туниса, Турции, Сирии и Индии.

Организаторами форума выступают Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмуллы и Российский исламский университет ЦДУМ.

Центральное духовное управление мусульман – централизованная религиозная организация мусульман, одна из крупнейших в России. История ЦДУМ восходит к "Высочайшему Указу" императрицы Екатерины II от 22 сентября 1788 года об образовании в Уфе Оренбургского магометанского духовного собрания.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Автомобили патрульно-постовой службы, архивное фото
    Сбежавшая невестка

    Молодая женщина сбежала из семьи с родственником своего мужа. Однако романтическая история спустя два дня закончилась плачевно.

  • Митинг, посвященный 70-летию уничтожения Минского гетто
    Белые пятна трагедии

    К 75-летию со дня уничтожения Минского гетто Sputnik рассказывает, почему современным белорусам нужно помнить об этом страшном событии.

  • Финал Международного турнира по мини-футболу Кубок Победы
    Кубок Победы

    Сборная команда Абхазии выиграла Международный турнир по мини-футболу среди спортсменов с ограниченными возможностями.

  • Праворульный автомобиль
    "Праворульный" тупик

    Если власти Армении не отменят запрет на импорт машин с правым рулем, то это приведет к параличу на границе, считает эксперт.

  • Килька
    Ценный продукт

    Латвия потратит два миллиона евро на создание "инновационных" продуктов из рыбы: уже придумали фарш и "что-то вроде анчоусов из кильки".

  • Учения Железный волк
    Ручной волк

    Моторизированная пехотная бригада Литвы "Железный волк" (Gelezinis vilkas) стала частью немецкой дивизии.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    Визит патриарха

    Стали известны детали предстоящего визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Молдову.

  • Музыкальный критик Артемий Троицкий
    Добрый совет

    Проживающий в Эстонии музыкальный критик Артемий Троицкий призвал местные власти общаться с русскими жителями как с равными.

  • Работа автозаправочной станции
    Полный бак

    Дефицит горючего в Южной Осетии, который наблюдался на прошлой неделе, удалось ликвидировать, заправки заработали в полном объеме.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В рамках I Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана прошла сельскохозяйственная выставка
В Узбекистан с любовью: что привезли в Ташкент российские производители
Московские кадеты выступили в Ташкенте
Громче трубы, шире шаг: московские кадеты выступили в Ташкенте
Ташкент - один из лучших городов СНГ для осенних путешествий

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054