За незаконный доступ к сети телекоммуникаций в Узбекистане будут сажать

Статья предусматривает уголовное наказание в виде штрафа от 100 до 300 минимальных размеров заработной платы (от 2,3 тысячи до 7 тысяч долларов) или ограничение свободы от одного до трех лет, либо лишение свободы до трех лет.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет введено за незаконный доступ к сети телекоммуникаций в Узбекистане.

Соответствующий закон о поправках в Уголовный кодекс республики обнародовала газета парламента и правительства страны "Народное слово", передает РИА Новости.

Новая статья предусматривает указанное действие с целью использования сетей телекома и пропуска международного трафика в обход установленных систем защиты, а также хранение и создание условий для функционирования предназначенных для этих целей специальных программных или аппаратных средств.

За указанные действия предусматривается уголовное наказание в виде штрафа от 100 до 300 минимальных размеров заработной платы (от 2,3 тысячи до 7 тысяч долларов) или ограничение свободы от одного до трех лет, либо лишение свободы до трех лет. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, могут быть наказаны вплоть до лишения свободы от трех до пяти лет, указывается в тексте документа.

Ранее в сентябре закон был принят законодательной палатой и одобрен Сенатом, подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в понедельник и вступил в силу с момента опубликования в прессе.

В июле на сайте национальной базы законодательства Узбекистана был опубликован приказ Мининфокома о внедрении с 12 октября обязательной идентификации пользователей Wi-Fi публичного доступа в Узбекистане.