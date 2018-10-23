Аллергикам в помощь: в Ташкенте будут следить за наличием пыльцы в воздухе

В Узбекистане возьмут под контроль сезонную аллергию на пыльцу цветущих растений.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. В Ташкенте впервые в истории Узбекистана установлены две современные экологические пыльцевые ловушки, сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития.

© Sputnik / Константин Чалабов Пчела VS человек: как насекомое может стать смертельной угрозой

Теперь у жителей узбекской столицы появится возможность контролировать сезонную аллергию.

Станции мониторинга пыльцы будут находиться в Инновационной клинике Доктора Максудовой, которая находится в Мирзо-Улугбекском районе, и в Центре передовых технологий в Алмазарском районе.

До настоящего времени аллергики узнавали о наличии пыльцы в воздухе лишь после проявления аллергических реакций. Пыльцевой мониторинг же позволит прогнозировать наступление аллергического сезона, что в свою очередь создаст условия для предупреждения обострений болезни.

Пыльца, накопленная в пыльцевых ловушках, проверяется с помощью микроскопа, а результаты проверки дают полную картину о пыльце, которая может попасть в легкие узбекистанцев. Результаты анализов будут публиковаться на официальном сайте Министерства инновационного развития начиная с 2019 года.