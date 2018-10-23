15:20 23 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.76
  • EUR9470.71
  • USD8226.10
Поиск
Впервые в Узбекистане установлены экологические пыльцевые ловушк

Аллергикам в помощь: в Ташкенте будут следить за наличием пыльцы в воздухе

© Министерство иновационного развития Республики Узбекистан
Общество
Получить короткую ссылку
51 0 0

В Узбекистане возьмут под контроль сезонную аллергию на пыльцу цветущих растений.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. В Ташкенте впервые в истории Узбекистана установлены две современные экологические пыльцевые ловушки, сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития.

© Sputnik / Константин Чалабов
Пчела VS человек: как насекомое может стать смертельной угрозой

Теперь у жителей узбекской столицы появится возможность контролировать сезонную аллергию. 

Станции мониторинга пыльцы будут находиться в Инновационной клинике Доктора Максудовой, которая находится в Мирзо-Улугбекском районе, и в Центре передовых технологий в Алмазарском районе.

До настоящего времени аллергики узнавали о наличии пыльцы в воздухе лишь после проявления аллергических реакций. Пыльцевой мониторинг же позволит прогнозировать наступление аллергического сезона, что в свою очередь создаст условия для предупреждения обострений болезни.

Пыльца, накопленная в пыльцевых ловушках, проверяется с помощью микроскопа, а результаты проверки дают полную картину о пыльце, которая может попасть в легкие узбекистанцев. Результаты анализов будут публиковаться на официальном сайте Министерства инновационного развития начиная с 2019 года.

По теме

Чихать я хотел: как спастись от летней аллергии
В Узбекистане пройдет общегосударственная акция по выявлению аллергии у детей
Теги:
Медицина, Здравоохранение, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Автомобили патрульно-постовой службы, архивное фото
    Сбежавшая невестка

    Молодая женщина сбежала из семьи с родственником своего мужа. Однако романтическая история спустя два дня закончилась плачевно.

  • Митинг, посвященный 70-летию уничтожения Минского гетто
    Белые пятна трагедии

    К 75-летию со дня уничтожения Минского гетто Sputnik рассказывает, почему современным белорусам нужно помнить об этом страшном событии.

  • Финал Международного турнира по мини-футболу Кубок Победы
    Кубок Победы

    Сборная команда Абхазии выиграла Международный турнир по мини-футболу среди спортсменов с ограниченными возможностями.

  • Праворульный автомобиль
    "Праворульный" тупик

    Если власти Армении не отменят запрет на импорт машин с правым рулем, то это приведет к параличу на границе, считает эксперт.

  • Килька
    Ценный продукт

    Латвия потратит два миллиона евро на создание "инновационных" продуктов из рыбы: уже придумали фарш и "что-то вроде анчоусов из кильки".

  • Учения Железный волк
    Ручной волк

    Моторизированная пехотная бригада Литвы "Железный волк" (Gelezinis vilkas) стала частью немецкой дивизии.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    Визит патриарха

    Стали известны детали предстоящего визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Молдову.

  • Музыкальный критик Артемий Троицкий
    Добрый совет

    Проживающий в Эстонии музыкальный критик Артемий Троицкий призвал местные власти общаться с русскими жителями как с равными.

  • Работа автозаправочной станции
    Полный бак

    Дефицит горючего в Южной Осетии, который наблюдался на прошлой неделе, удалось ликвидировать, заправки заработали в полном объеме.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В рамках I Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана прошла сельскохозяйственная выставка
В Узбекистан с любовью: что привезли в Ташкент российские производители
Хеллоуин животных – массовое поедание тыквы в Детройтском зоопарке
Переполох из-за тыквы: животные готовятся к Хеллоуину
Ташкент - один из лучших городов СНГ для осенних путешествий

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054