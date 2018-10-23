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В махалле Иброхим ота Алмазарского района Ташкента вручили ключи от квартир

В Ташкенте ключи от 48 квартир вручили малообеспеченным семьям

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Общество
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Дети из бедных семей махалли получили памятные подарки – велосипеды и игрушки.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. В махалле "Иброхим ота" Алмазарского района Ташкента 48 жителям с ограниченными возможностями и нуждающимся семьям были вручены ключи от новых квартир.

Кроме того, детям из малообеспеченных семей махалли вручили памятные подарки – велосипеды и игрушки, сообщает пресс-служба Хокимията Ташкента.

В махалле Иброхим ота Алмазарского района Ташкента вручили ключи от квартир
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
В махалле "Иброхим ота" Алмазарского района Ташкента вручили ключи от квартир

В июне этого года Шавкат Мирзиёев посетил махаллю "Иброхим ота" Алмазарского района Ташкента и дал рекомендации по ее благоустройству. Она была включена в госпрограмму "Обод махалля".

На территории махалли закончено строительство махаллинского гузара "Нуронийлар маскани", Центра молодежи, построены шесть детских площадок и одна баскетбольная.

Эстафету принимает Чиланзарский район. Информация по этому поводу будет размещена позже.




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