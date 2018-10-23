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Обед в детском саду

Эксперты выяснили, чем отравились воспитанники детского сада в Ташкенте

Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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В детском саду уволены медицинская сестра и весь персонал пищеблока.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Министерство дошкольного образования Узбекистана сообщило, чем отравились воспитанники одного из детских садов Ташкента.

Всего было госпитализировано 37 детей (с 8 по 9 октября – 32 человека, 10 октября – еще пятеро). В настоящее время все дети выписаны из больницы.

Капельница
© Sputnik / Алексей Куденко
В детском саду в Ташкенте отравились 32 воспитанника

В результате лабораторных исследований выяснилось, что в пищеблоке детсада не соблюдались санитарные нормы.

В двух пробах мяса и какао специалисты выявили бактерии группы кишечной палочки. 

Из заключения бактериологической лаборатории следует, что причиной пищевого отравления явилось грубое нарушение технологии приготовления, вероятно, тефтелей.

Также эксперты обнаружили, что на кухне были загрязнены технологическое оборудование и посуда.

По результатам проведенной проверки от работы отстранены 15 сотрудников детсада, не прошедшие плановый медицинский осмотр.

Уволены медицинская сестра и весь персонал пищеблока. Рассматривается вопрос о соответствии занимаемой должности заведующей учреждения. Материалы по выявленным нарушениям переданы в Генеральную прокуратуру. 

Теги:
Отравление, детский сад, Ташкент, Узбекистан



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