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Наручники на двери клети

Узбекистанцев привлекут к ответственности за оборот аналогов наркотиков

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Соответствующие поправки президент внес в закон 22 октября, нарушителей ожидает лишение свободы от пяти до 15 лет.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Президент Узбекистана 22 октября подписал закон о лишении свободы за незаконный оборот аналогов наркотиков, сообщает портал "Народное слово".

Текст статьи дополнили словами "их аналогов", такие правонарушения наказываются штрафом от 100 до 300 минимальных размеров заработной платы, исправительными работами до трех лет, ограничением свободы от двух до пяти лет или лишением свободы до пяти лет.

Кроме того, если эти действия совершаются в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, повторно или опасным рецидивистом, то срок наказания может составить от пяти до 8 лет. Если правонарушение влечет смерть человека или человеческие жертвы, срок увеличивается от 8 до 15 лет.

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Теги:
закон, Узбекистан, Наркотики



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