Увеличена ответственность за телефонные разговоры за рулем

Теперь она составляет три минимальных заработных платы вместо двух.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. В Узбекистане увеличили ответственность за телефонные разговоры за рулем, сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.

Теперь она составляет три минимальных заработных платы вместо двух либо четыре вместо трех в случае повторного правонарушения.

Кроме того, если водитель нарушает закон второй раз за год, его могут лишить водительских прав на шесть месяцев.

Это регулируется статьей 128 Административного кодекса Узбекистана "Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований дорожных знаков и других правил дорожного движения".

С сентября по середину октября в Ташкенте радары зафиксировали 45 тысяч случаев превышения скорости на дорогах. С 9 по 14 октября инспекторы ГУВД задержали 67 водителей, которые пользовались в момент управления автомобилем сотовым телефоном.