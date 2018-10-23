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Золотая осень

В Ташкент вернется осень – ожидается потепление

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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22110

К концу недели температура воздуха поднимется до 28 градусов днем и 15 – ночью.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. В столице Узбекистана к концу недели потеплеет – в пятницу температура воздуха поднимется до 28 градусов по Цельсию днем и 15 – ночью, сообщает Узгидромет.

В субботу, 27 октября, столбики термометров поднимутся до 28 градусов тепла днем и 13 – ночью.

Первый снег
© Sputnik / Евгения Новоженина
Узбекистан накрыло первым снегом — видео

Первый снег выпал в Узбекистане в начале октября, дыхание зимы жители почувствовали в первую очередь на перевале Тахта-корачи, который располагается между Самаркандской и Кашкадарьинской областями, а также в Джизаке. Фотографиями и видео с сугробами пользователи делились на страницах в соцсетях.

Узбекистан отличается очень жарким и сухим климатом, эта страна считается одной из самых теплых в Центральной Азии. Согласно климатическим нормам октябрь – теплое и комфортное время для туристов и самих жителей страны, так как именно в этом месяце спадает жара.

Теги:
осень, Погода, Ташкент



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