В Ташкент вернется осень – ожидается потепление

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. В столице Узбекистана к концу недели потеплеет – в пятницу температура воздуха поднимется до 28 градусов по Цельсию днем и 15 – ночью, сообщает Узгидромет.

В субботу, 27 октября, столбики термометров поднимутся до 28 градусов тепла днем и 13 – ночью.

© Sputnik / Евгения Новоженина Узбекистан накрыло первым снегом — видео

Первый снег выпал в Узбекистане в начале октября, дыхание зимы жители почувствовали в первую очередь на перевале Тахта-корачи, который располагается между Самаркандской и Кашкадарьинской областями, а также в Джизаке. Фотографиями и видео с сугробами пользователи делились на страницах в соцсетях.

Узбекистан отличается очень жарким и сухим климатом, эта страна считается одной из самых теплых в Центральной Азии. Согласно климатическим нормам октябрь – теплое и комфортное время для туристов и самих жителей страны, так как именно в этом месяце спадает жара.