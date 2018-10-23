Лола Юлдашева рассказала, как бороться с осенней хандрой

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева рассказала своим поклонникам, как не впасть в тоску в осенний период.

Исполнительница призналась на личной странице в Instagram, что с наступлением холодов для повышения настроения налегает на сладкое. Правда, лишние килограммы тут же дают о себе знать.

Ранее Юлдашева признавалась в интервью Sputnik Узбекистан, что на ее эмоциональное состояние сильно влияет погода, и после переезда в Москву первое время артистка страдала из-за нехватки тепла и света в российской столице. Но она отметила, что уже привыкла к хмурым дням.

Лола Юлдашева: в Москве я научилась радоваться снегу =>

В сентябре психолог Зарина Штеер дала советы читателям, как избежать депрессии из-за смены сезонов. Эксперт порекомендовала заниматься спортом, так как физические упражнения увеличивают выработку гормона счастья - эндорфина.