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Узбекская певица Лола Юлдашева

Лола Юлдашева рассказала, как бороться с осенней хандрой

© instagram / lolaofficial_
Общество
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Узбекская знаменитость поделилась своим рецептом "радужного настроения" осенью.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева рассказала своим поклонникам, как не впасть в тоску в осенний период.

Исполнительница призналась на личной странице в Instagram, что с наступлением холодов для повышения настроения налегает на сладкое. Правда, лишние килограммы тут же дают о себе знать.

Ранее Юлдашева признавалась в интервью Sputnik Узбекистан, что на ее эмоциональное состояние сильно влияет погода, и после переезда в Москву первое время артистка страдала из-за нехватки тепла и света в российской столице. Но она отметила, что уже привыкла к хмурым дням. 

Лола Юлдашева: в Москве я научилась радоваться снегу =>

В сентябре психолог Зарина Штеер дала советы читателям, как избежать депрессии из-за смены сезонов. Эксперт порекомендовала заниматься спортом, так как физические упражнения увеличивают выработку гормона счастья - эндорфина. 

Теги:
осень, Лола Юлдашева, Узбекистан



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