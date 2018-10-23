Звериный обмен: Ташкент ждет в гости питомцев Московского зоопарка

В Узбекистане открылась выставка Ursus maritimus, посвященная созданию искусственной популяции белых медведей. Посетители узнают, что угрожает белому медведю, и познакомятся с масштабной работой по сохранению вида.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Московский и Ташкентский зоопарки договорились делиться опытом, проводить совместные мероприятия, а также обмениваться животными.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали администрации зоосадов, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

"В рамках Дней культуры Москвы в столице Узбекистана прошла торжественная церемония подписания меморандума о взаимопонимании между зоопарками Москвы и Ташкента. Этот документ позволит укрепить взаимоотношения между зоопарками, а также открыть новые перспективы для сотрудничества – обмена опытом, взаимного обогащения коллекций, проведения совместных проектов", - говорится в сообщении.

Ташкентский зоопарк входит в состав Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, созданной в 1994 году на базе Московского зоопарка.

Благодаря этому зоопарки уже не первое десятилетие находятся в тесном контакте, однако меморандум поможет Московскому и Ташкентскому зоопаркам начать новый этап сотрудничества.

Еще одним ярким событием в рамках Дней культуры в Узбекистане стало открытие выставки Ursus maritimus, посвященной созданию искусственной популяции белых медведей.

Главная цель экспозиции – привлечь внимание общественности к проблемам самого большого наземного хищника на планете, рассказать о том, что угрожает белому медведю, и познакомить людей с масштабной работой по сохранению вида, ведущейся в Московском зоопарке.