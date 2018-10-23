Военные Узбекистана опередили Британию и 33 другие страны

В соревнованиях "Кембрийский патруль" в британском городе Брэкон принимали участие 123 команды из 34 государств.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Военные Минобороны Узбекистана выиграли международные соревнования "Кембрийский патруль".

На второй строчке команды военнослужащих Великобритании, Индии и Франции. Третье место занял Казахстан.

В соревнованиях в британском городе Брэкон принимали участие 123 команды из 34 государств. "Кембрийский патруль" проводится в Уэльсе ежегодно на протяжении 40 лет. Соревнования считаются одним из самых сложных и престижных состязаний среди военнослужащих, их можно сравнить с отбором в спецназ.

Победителей престижных соревнований торжественно встретили в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова.

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После в Государственном музее Вооруженных сил Узбекистана состоялось мероприятие, посвященное чествованию армейцев. В нем приняли участие первый замминистра обороны – начальник Генштаба Вооруженных сил Узбекистана генерал-майор Павел Эргашев, победители конкурса и их близкие, широкая общественность.

В 2017 году в соревнованиях участвовали 139 команд из 29 государств, узбекские военные впервые приехали на состязания и заняли второе место, передает пресс-служба Минобороны Узбекистана.