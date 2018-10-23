Военные Узбекистана опередили Британию и 33 другие страны

В соревнованиях в британском городе Брэкон принимали участие 123 команды из 34 государств. "Кембрийский патруль" проводится в Уэльсе ежегодно на протяжении 40 лет. Соревнования считаются одним из самых сложных и престижных состязаний среди военнослужащих, их можно сравнить с отбором в спецназ.
Победителей престижных соревнований торжественно встретили в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова.
После в Государственном музее Вооруженных сил Узбекистана состоялось мероприятие, посвященное чествованию армейцев. В нем приняли участие первый замминистра обороны – начальник Генштаба Вооруженных сил Узбекистана генерал-майор Павел Эргашев, победители конкурса и их близкие, широкая общественность.
В 2017 году в соревнованиях участвовали 139 команд из 29 государств, узбекские военные впервые приехали на состязания и заняли второе место, передает пресс-служба Минобороны Узбекистана.
Соединенные Штаты намерены в несколько раз нарастить инвестиции и товарооборот с Узбекистаном, чтобы сократить отставание от России. Так, объем инвестиций планируется увеличить сразу до 5 миллиардов долларов.