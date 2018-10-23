Реформу электроэнергетики будет курировать лично премьер Арипов

ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов возглавил комиссию по реформированию электроэнергетической отрасли страны, сообщило во вторник министерство финансов республики.

По данным Минфина, 22 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял постановление "О мерах по ускоренному развитию и обеспечению финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли".

Spuntik / Дмитрий Астахов Первая в Узбекистане АЭС обеспечит энергией и страны ЦА

Пакет предпринимаемых мер будет разработан совместно со специалистами международных финансовых институтов - Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и группы Всемирного банка.

В частности, до 1 марта 2019 года комиссия должна представить в правительство схему организации производства, транспортировки, распределения и сбыта электрической энергии с привлечением иностранных инвестиций.

При этом власти страны планируют сохранить полный государственный контроль за транспортировкой электроэнергии, а также внедрить поэтапное формирование оптового рынка электроэнергии на основе конкурсных закупок продукции непосредственно у генерирующих предприятий.

По данным ведомства, до 1 апреля 2019 года также будет создана межведомственная тарифная комиссии при кабмине республики, которая будет стимулировать привлечение частного сектора в электроэнергетику Узбекистана за счет внедрения современной методологии расчета тарифов, основанной на покрытии текущих и капитальных расходов. Средняя себестоимость выработки 1 кВт/час на тепловых электростанциях и теплоэлектроцентралях в Узбекистане сегодня составляет 193,2 сума (0,023 доллара) при отпускной цене 190,5 сума (после уплаты НДС), добавили в Минфине.

Последний раз тарифы на электроэнергию в Узбекистане повышали с 1 апреля — на 12% до 228,6 сума (0,03 доллара). В 2011–2017 годах средний тариф на электроэнергию вырос в более чем 1,7 раза. По данным экспертов, тарифы в энергетической отрасли Узбекистана полностью не покрывают предельных долгосрочных издержек отрасли, что необходимо для обеспечения инвестиционных потребностей электроэнергетики в долгосрочной перспективе. По данным официальной статистики, производство электроэнергии в Узбекистане в 2017 году увеличилось на 2,9%, до 60,7 миллиарда кВт.ч. В том числе, электростанции АО "Узбекэнерго" произвели 52,1 миллиарда кВт.ч.