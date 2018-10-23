Российские обучающие программы тестируют на узбекских детях

ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Мультимедийные интерактивные программы для развития детей, выпущенные российской компанией "Новый диск" начали тестировать в нескольких детсадах Ташкента, сообщила пресс-служба министерства дошкольного образования Узбекистана.

В эксперименте участвуют воспитанники ДОУ №32 и ДОУ №164 Мирабадского района, а также ДОУ №547 и ДОУ №426 Мирзо-Улугбекского района Ташкента. Дети тестирую пять программ: "Фантазеры. Волшебный конструктор", "Математика в детском саду", "Речевое развитие", "Музыкальное воспитание", "Диагностическое лото. Социально-личностное развитие дошкольника". Они призваны в яркой и доступной игровой форме развивать у ребят креативное мышление, речь, логику, память, внимание.

Тестирование программ проходит в рамках реализации узбекско-российского пилотного проекта по внедрению мультимедийных интерактивных ресурсов для дошкольного образования в республике.

Комплекс образовательных программ компании "Новый диск" презентовали также на первом узбекско-российском образовательном форуме в Ташкенте, который состоялся в рамках визита Владимира Путина в Узбекистан 18-19 октября.