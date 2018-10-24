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Водитель автомобиля

Выпил - плати: в Узбекистане ужесточили наказание для нетрезвых водителей

CC0 / Pixabay
Общество
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В республике выросли штрафы за различные нарушения правил дорожного движения.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. В Узбекистане увеличились штрафы за некоторые правонарушения на транспорте, пишет norma.uz.

Автомобиль правоохранительных органов Узбекистана на месте ДТП
ГУВД г. Ташкента
В Узбекистане серьезно вырос штраф за телефонные разговоры за рулем
Так, например, за управление автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения водителя не только лишат водительских прав от 1 года 6 месяцев до 3 лет, но и выпишут штраф в размере 25 МРЗП.

Кроме того, вырос штраф за нарушение ПДД, которое стало причиной телесных повреждений потерпевшего или существенного материального ущерба. Сейчас нарушителю придется заплатить от 5 до 7 МРЗП. Ранее штраф составлял от 3 до 5 МРЗП.

Еще в два раза повысился штраф за управления машиной без водительских прав - теперь он равен 1 МРЗП.  

Ранее Sputnik Узбекистан также писал, что в стране увеличен штраф за телефонные разговоры за рулем. Сейчас нерадивые водители платят штраф в три минимальных заработных платы вместо двух.

Теги:
Штрафы, ПДД, водители, Узбекистан



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