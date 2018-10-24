Выпил - плати: в Узбекистане ужесточили наказание для нетрезвых водителей

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. В Узбекистане увеличились штрафы за некоторые правонарушения на транспорте, пишет norma.uz.
Кроме того, вырос штраф за нарушение ПДД, которое стало причиной телесных повреждений потерпевшего или существенного материального ущерба. Сейчас нарушителю придется заплатить от 5 до 7 МРЗП. Ранее штраф составлял от 3 до 5 МРЗП.
Еще в два раза повысился штраф за управления машиной без водительских прав - теперь он равен 1 МРЗП.
Ранее Sputnik Узбекистан также писал, что в стране увеличен штраф за телефонные разговоры за рулем. Сейчас нерадивые водители платят штраф в три минимальных заработных платы вместо двух.