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Южная Корея поможет создать в Намангане современный медицинский центр

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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В планах южно-корейских партнеров открыть в медучреждении обновленное хирургическое отделение, а также лаборатории диагностики.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Узбекско-южнокорейское СП Gold-Dream направит 30 миллионов долларов на создание современного центра медицинской диагностики в Намангане. Об этом сообщает UzDaily.uz.

Комплекс появится на базе ГУП "Областной центр медицинской диагностики".

Денежные средства пойдут на реконструкцию зданий и объектов центра, а также закупку оборудования.

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В планах южно-корейских партнеров открыть в медучреждении обновленное хирургическое отделение, реанимацию и отделение стационарного лечения, а также лаборатории диагностики.

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Теги:
Медицина и здоровье, Южная Корея, Наманган, Узбекистан



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