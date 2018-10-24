Московские эксперты помогут Ташкенту устранить транспортный коллапс

Москвичи попробуют вместе с узбекскими коллегами оптимизировать маршрутную сеть Ташкента и решить проблему пробок.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Россия и Узбекистан будут развивать сотрудничество в области дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как пишет пресс-служба хокимията узбекской столицы, накануне представители ГБУ "МосТрансПроект" и правительства Москвы приезжали на переговоры в республику.

Стороны намерены вместе разработать концепцию развития транспорта узбекской столицы, провести его комплексное обследование, а также оптимизировать маршрутную сеть.

В планах администрации Ташкента организовать в городе ситуационный центр организации дорожного движения для контроля и координации транспортных потоков. Еще для снижения загруженности на дорогах власти столицы Узбекистана хотят создать единое парковочное пространство с централизованной информационной системой.