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Автомобили в Ташкенте

Московские эксперты помогут Ташкенту устранить транспортный коллапс

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Москвичи попробуют вместе с узбекскими коллегами оптимизировать маршрутную сеть Ташкента и решить проблему пробок.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Россия и Узбекистан будут развивать сотрудничество в области дорожно-транспортной инфраструктуры.

Встреча в Департаменте внешнеэкономических и международных связей Москвы делегации Ташкентского хокимията и представителей УБДД ГУВД и ОДД УБДД ГУВД Ташкента
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Хокимият Ташкента изучит опыт Москвы по борьбе с неправильными парковками

Как пишет пресс-служба хокимията узбекской столицы, накануне представители ГБУ "МосТрансПроект" и правительства Москвы приезжали на переговоры в республику.

Стороны намерены вместе разработать концепцию развития транспорта узбекской столицы, провести его комплексное обследование, а также оптимизировать маршрутную сеть.

В планах администрации Ташкента организовать в городе ситуационный центр организации дорожного движения для контроля и координации транспортных потоков. Еще для снижения загруженности на дорогах власти столицы Узбекистана хотят создать единое парковочное пространство с централизованной информационной системой.

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Теги:
пробка, парковка, Москва, Хокимият Ташкента, Ташкент, Узбекистан



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