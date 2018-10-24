Спасти природу: в Узбекистане появится своя Красная книга

В ней будут указаны сведения о состоянии, распространении, редкости, угрозе исчезновения и мерах по охране диких животных и дикорастущих растений.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Кабинет министров Узбекистана выпустил постановление "О мерах по организации подготовки, издания и ведения Красной книги".

Документ опубликован на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов РУ.

Отвечать за подготовку будут Институт зоологии и Институт ботаники Академии наук Узбекистана, а также специально созданная комиссия при Госкомэкологии, финансирование – за счет бюджетных средств.

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"В Красную книгу заносятся виды, нуждающиеся в специальных мерах охраны, а именно: дикие животные и дикорастущие растения, находящиеся под угрозой исчезновения; уязвимые, узкоареальные и редкие виды диких животных и дикорастущих растений, охрана которых важна для сохранения флоры и фауны республики", - говорится в тексте документа.

Красная книга – распространенные в разных странах мира аннотированные списки редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов. На территории СНГ Красные книги отдельно изданы в России, Беларуси, Молдове.

Для Узбекистана сохранение редких видов – одна из самых актуальных тем, так как экологические вопросы стоят остро. Летом правительство начало предпринимать активные действия по спасению деревьев от незаконной вырубки, а недавно на территории Гиссарского государственного заповедника обнаружили редкий вид крупного хищника – котят снежного барса.