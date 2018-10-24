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Система видеонаблюдения города

Кто сделает узбекские города безопаснее - назван подрядчик проекта

© AFP 2018 / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK
Общество
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Комплекс "Безопасный город" предусматривает объединение систем видеонаблюдения, фиксации правонарушений, охраны объектов, а также других информационных систем по профилактике правонарушений и дежурно-диспетчерских центров.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) выиграла тендер на разработку проекта по созданию комплекса "Безопасный город" в Узбекистане.

Об этом сообщает пресс-служба Центра информационной и общественной безопасности республики, осуществляющего проект.

Тендер для разработки проектной документации и оказания консалтинговых услуг в рамках проекта был объявлен в декабре 2017 года. По данным центра, свои предложения на конкурс также представили компании из Германии, Израиля, России и Китая. Сроки подготовки проекта не сообщаются.

Письменный набор главы государства
© Sputnik/Виктор Толочко
Мирзиёев назначил чиновника, ответственного за "Безопасный город"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в августе 2017 года своим постановлением утвердил программу поэтапных мер по созданию единого аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в республике до конца 2023 года.

Первый этап проекта (2017-2019 годы) предусматривает создание комплекса в Ташкенте, второй этап (2019-2021 годы) – во всех областных центрах и крупных городах, на третьем этапе (2021−2023 годы) комплекс должен охватить всю страну.

В соответствии с постановлением, комплекс "Безопасный город" предусматривает интеграцию информационных систем органов внутренних дел, государственных органов и других организаций Узбекистана, систем видеонаблюдения, фиксации правонарушений, охраны объектов, раннего реагирования и оповещения о возможных угрозах, датчиков интеллектуальной аналитики, а также других информационных систем по профилактике правонарушений, дежурно-диспетчерских центров и центров обработки данных.




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