Менеджеров для туризма будут готовить в Узбекистане по австрийской системе

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. В Ташкентском государственном экономическом университете открылся первый в стране узбекско-австрийский факультет, созданный в сотрудничестве с Университетом прикладных наук Австрии (IMC University Krems), сообщает МИД республики.
Факультет с 2019 года будет готовить бакалавров по специальности "экспортоориентированный менеджмент", а также по направлению "управление туризмом и гостиничным делом". Первый набор составит 100 человек.
Обучение будет идти на английском языке, а по завершении выпускники получат сразу два диплома - ТГЭУ и IMC University Krems.
IMC University Krems основан в 1994 году в качестве частной международной бизнес-школы. В апреле 2002 года правительство Австрии повысило его статус и переименовало в Университет прикладных наук Австрии.
Сейчас IMC University Krems занимает первое место в стране по индексу удовлетворенности студентов образовательным процессом и по количеству предметов, преподаваемых на английском языке. Уровень трудоустройства выпускников составляет 98%. Университет включает три института (бизнес-администрирования, здравоохранения и биотехнологий), которые готовят специалистов по 27 направлениям.
Напомним, ранее в Алмалыке открылся филиал Московского университета стали и сплавов НИТУ "МИСиС". Филиал в этом году примет первых 150 студентов, порядка 40% мест будут бюджетными.