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Студенты в аудитории

Менеджеров для туризма будут готовить в Узбекистане по австрийской системе

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Преподавать на первом в стране узбекско-австрийском факультете будут на английском языке.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. В Ташкентском государственном экономическом университете открылся первый в стране узбекско-австрийский факультет, созданный в сотрудничестве с Университетом прикладных наук Австрии (IMC University Krems), сообщает МИД республики.

Факультет с 2019 года будет готовить бакалавров по специальности "экспортоориентированный менеджмент", а также по направлению "управление туризмом и гостиничным делом". Первый набор составит 100 человек.

Обучение будет идти на английском языке, а по завершении выпускники получат сразу два диплома - ТГЭУ и IMC University Krems.

Открытие филиала МИСиС в Ташкенте
Пресс-служба МИСиС
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На торжественную церемонию открытия в Ташкент прибыла официальная делегация во главе с главным исполнительным директором университета профессором Карлом Эннсфеллнером.

IMC University Krems основан в 1994 году в качестве частной международной бизнес-школы. В апреле 2002 года правительство Австрии повысило его статус и переименовало в Университет прикладных наук Австрии.

Сейчас IMC University Krems занимает первое место в стране по индексу удовлетворенности студентов образовательным процессом и по количеству предметов, преподаваемых на английском языке. Уровень трудоустройства выпускников составляет 98%. Университет включает три института (бизнес-администрирования, здравоохранения и биотехнологий), которые готовят специалистов по 27 направлениям.

Напомним, ранее в Алмалыке открылся филиал Московского университета стали и сплавов НИТУ "МИСиС". Филиал в этом году примет первых 150 студентов, порядка 40% мест будут бюджетными.




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