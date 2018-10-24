"Айда на хлопок!": Минкульт пригласил узбекистанцев на сбор урожая

Мероприятие пройдет 25 октября на территории Юкоричирчикского района, в программе – выступление звезд эстрады и праздничный фуршет.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Министерство культуры Узбекистана опубликовало приглашение для узбекистанцев на массовый сбор хлопка.

"Сделай это вместе с нами! 25 октября мы приглашаем тебя принять участие в массовом сборе хлопка, который пройдет на территории Юкоричирчикского района! В программе выступление звезд эстрады, праздничный фуршет и, самое главное, ценные призы", - говорится в сообщении.

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Таким образом всем желающим предлагается внести свой вклад в развитие узбекистанской экономики.

К началу этой недели в Узбекистане успели собрать уже 70% урожая хлопка, ему не помешала даже популяция насекомых-вредителей, объемы сбора прогнозируются на уровне 2017 года. Для борьбы с вредителями Министерство сельского и водного хозяйства республики выделило 100 миллиардов сумов.

Ежегодно в республике производится около трех миллионов тонн хлопка-сырца, она занимает шестое место в мире.