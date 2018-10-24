Угроза нацбезопасности: в Сибири повысился уровень терроризма

Количество таких преступлений в регионе в 2018 году выросло почти на 70%, при этом в целом по стране снижение составило 10,5%.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. В Сибирском федеральном округе растет уровень террористической активности, передает РИА Новости заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Как заявил Патрушев, выступая в среду в Новосибирске на выездном совещании по вопросам безопасности, расположенные в регионе объекты входят в поле зрения международных террористов, а вероятность проникновения представителей международных террористических организаций и увеличение интенсивности трудовой миграции из стран Центральной Азии и Закавказья сегодня весьма высоки.

Всего за девять месяцев 2018 года в Сибири возбудили 56 уголовных дел по признакам преступлений террористической направленности, в том числе о содействии террористической деятельности, публичных призывах и оправданиях терроризма.