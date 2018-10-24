Детям до 16: в Узбекистане определили возрастные ограничения для информации

Закон о возрастной маркировке, действующий в Узбекистане с марта этого года, утвердил лишь классификаторы от 0+ до 18+, но не определял критерии, по которым можно отнести продукцию к той или иной категории.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Кабинет министров Узбекистана утвердил конкретные критерии для возрастной маркировки информации.

Закон о возрастной маркировке, согласно которому вся информация должна классифицироваться на запрещенную для распространения и ограниченную для распространения среди определенных возрастных групп, действует в Узбекистане с марта. Однако он утвердил лишь классификаторы от 0+ до 18+, но не определял критерии.

© Sputnik / Игорь Зарембо Закон о маркировке информпродукции для детей вступил в силу

Как следует из постановления кабмина "О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан "О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью", маркировку 0+ может иметь информация для детей, не достигших возраста семи лет. Она не должна причинять вред здоровью и развитию детей. Добро должно торжествовать над злом, жертва должна получить сострадание, а насилие следует осудить.

Информация с маркировкой 7+ может содержать кратковременные и ненатуралистичные, не унижающие достоинства изображения заболеваний человека. Допустимо ненатуралистичное изображение аварий, несчастных случаев без демонстрации их последствий. Их демонстрация должна быть оправдана сюжетом и жанром.

Контент для детей, достигших 12 лет, может демонстрировать или описывать жестокость и насилие (за исключением сексуального), но при условии, что такие сцены оправданы сюжетом или жанром. Можно эпизодически и без демонстрации упоминать наркотики, сигареты, психотропные вещества. То, что видят дети, должно формировать отрицательное отношение к курению и употреблению наркотиков, необходимо сообщать об опасности подобной продукции.

© Sputnik / Александр Поляков Сенат Узбекистана одобрил закон о маркировке информпродукции для детей

В информационной продукции с маркировкой 16+ могут быть отдельные бранные слова, не относящиеся к нецензурной брани. Информация не должна носить оскорбительный характер, эксплуатировать интерес к сексу, изображать или описывать действия сексуального характера.

Информация с маркировкой 18+ запрещена для распространения среди детей, так как способна вызвать у детей желание употребить алкоголь и сигареты, заняться попрошайничеством, принимать участие в азартных играх и массовых беспорядках. В эту категорию входит продукция, которая оправдывает жесткость и насилие, отрицает семейные ценности, пропагандирует разврат, призывает к пропаганде разрушительных идей в обществе, содержит нецензурную брать.

Как следует из постановления, маркировать продукцию должны сами производители и распространители, в том числе с привлечением специалистов Узбекского агентства по печати и информации, однако их экспертиза будет платной.