АрМИ-2019 впервые могут пройти в Узбекистане

"Продолжается работа по распределению конкурсов. Заявки на проведение состязаний поступили от десяти государств", - заявил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев в конгрессно-выставочном центре "Патриот", где собрались более ста представителей военных ведомств из 24 стран.
Как уточнили в Минобороны, предполагается, что игры пройдут в России, Армении, Азербайджане, Беларуси, Иране, Пакистане, Узбекистане, Индии, Казахстане, Китае и Монголии. При этом программа игр будет расширена с 28 до 31 конкурса.