АрМИ-2019 впервые могут пройти в Узбекистане

Кроме Узбекистана выбор пал еще на 10 стран, среди которых Индия, Пакистан, Монголия и другие.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Армейские международные игры в 2019 году будут проходить в 11 странах, впервые состязания могут пройти в Узбекистане, Индии, Пакистане, Монголии.

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"Продолжается работа по распределению конкурсов. Заявки на проведение состязаний поступили от десяти государств", - заявил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев в конгрессно-выставочном центре "Патриот", где собрались более ста представителей военных ведомств из 24 стран.

Как уточнили в Минобороны, предполагается, что игры пройдут в России, Армении, Азербайджане, Беларуси, Иране, Пакистане, Узбекистане, Индии, Казахстане, Китае и Монголии. При этом программа игр будет расширена с 28 до 31 конкурса.