Не взятки, а подарки: что могут запретить вручать российским чиновникам

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила пакет документов, направленных на противодействие коррупции.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. В России составили список допустимых подарков чиновникам – их стоимость не должна превышать три тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

Соответствующий пакет документов, направленный на противодействие коррупции, приняла комиссию правительства по законопроектной деятельности. Поправки войдут в закон "О противодействии коррупции".

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Что нельзя чиновникам в Узбекистане

Основное требование – госслужащие смогут принимать подарки только в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления или организации.

Если чиновник получит запрещенный подарок, он обязан будет об этом сообщить своему работодателю.

В Узбекистане в 2018 году также ввели ряд ограничений для чиновников – в Самарканде им запретили самостоятельно водить служебные автомобили, а по всей стране создавать политические партии, заниматься бизнесом и злоупотреблять кумовством и дружбой.