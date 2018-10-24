21:03 24 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.76
  • EUR9470.71
  • USD8226.10
Поиск
Чиновник выходит из кабинета

Не взятки, а подарки: что могут запретить вручать российским чиновникам

Sputnik / Дмитрий Астахов
Общество
Получить короткую ссылку
35 0 0

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила пакет документов, направленных на противодействие коррупции.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. В России составили список допустимых подарков чиновникам – их стоимость не должна превышать три  тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

Соответствующий пакет документов, направленный на противодействие коррупции, приняла комиссию правительства по законопроектной деятельности. Поправки войдут в закон "О противодействии коррупции".

Заседание Сената Олий Мажлиса
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Что нельзя чиновникам в Узбекистане

Основное требование – госслужащие смогут принимать подарки только в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления или организации.

Если чиновник получит запрещенный подарок, он обязан будет об этом сообщить своему работодателю.

В Узбекистане в 2018 году также ввели ряд ограничений для чиновников – в Самарканде им запретили самостоятельно водить служебные автомобили, а по всей стране создавать политические партии, заниматься бизнесом и злоупотреблять кумовством и дружбой.

Теги:
закон, Узбекистан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Женщина держит туфли в руках
    Красиво поет!

    Известную казахстанскую певицу подозревают в создании финансовой пирамиды, возбуждено уголовное дело.

  • Сотрудники Госкомитета национальной безопасности нашли в Баткенской области автомобиль, закопанный на глубине трех метров
    Заметая следы

    Сотрудники комитета нацбезопасности Киргизии нашли автомобиль, закопанный на глубине трех метров – в 2015 году он использовался для разбойного нападения.

  • На уроке в школе, архивное фото
    Я русский бы выучил…

    Почему молодежь Таджикистана с усердием учит русский язык, рассказал зампред комитета таджикского парламента по социальным вопросам.

  • Тигран Саркисян на международном форуме Евразийская неделя (22 октября 2018). Еревaн
    Толчок для роста

    Глава коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян рассказывает о положительных результатах вступления Армении в ЕАЭС.

  • Ручка и тетрадь
    К диктанту не готовы

    Только две партии новоизбранного парламента Латвии согласились принять участие во Всемирном диктанте по латышскому языку.

  • Мама с ребенок на Дне государства Литвы
    То, что всегда с тобой

    Сейм одобрил поправки к закону, по которым усыновленные иностранцами литовцы могут быть гражданами двух государств на протяжении всей жизни.

  • Женщина держит туфли в руках
    Красиво поет!

    Известную казахстанскую певицу подозревают в создании финансовой пирамиды, возбуждено уголовное дело.

  • Сотрудники Госкомитета национальной безопасности нашли в Баткенской области автомобиль, закопанный на глубине трех метров
    Заметая следы

    Сотрудники комитета нацбезопасности Киргизии нашли автомобиль, закопанный на глубине трех метров – в 2015 году он использовался для разбойного нападения.

  • На уроке в школе, архивное фото
    Я русский бы выучил…

    Почему молодежь Таджикистана с усердием учит русский язык, рассказал зампред комитета таджикского парламента по социальным вопросам.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Детеныши снежного барса перед медицинским осмотром в парке в Сегеде
Редкая красота: в мире отмечают Международный день снежного барса
Путин про герб США
"Ваш орлан уже все оливки склевал?": Путин пошутил про герб США
Ташкент - один из лучших городов СНГ для осенних путешествий

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054