Муфтий Узбекистана и Нурмагомедов — в списке влиятельнейших мусульман мира

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Муфтий Узбекистана Усман Алимов попал в рейтинг самых влиятельных мусульман мира The Muslim 500.
Самым влиятельным мусульманином планеты в этом году признали главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В рейтинге также упоминаются президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Чечни Рамзан Кадыров.
По данным составителей рейтинга, ислам в Узбекистане исповедуют 96,5% населения или более 31 миллиона человек при общей численности в 32,36 миллиона жителей.
Отметим, что Усмана Алимова включали в публикуемый ежегодно рейтинг и ранее. В число 500 наиболее влиятельных мусульман мира попал и муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода.