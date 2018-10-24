Муфтий Узбекистана и Нурмагомедов — в списке влиятельнейших мусульман мира

Рейтинг The Muslim 500 Королевский исламский центр стратегических исследований Аммана публикует с 2009 года.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Муфтий Узбекистана Усман Алимов попал в рейтинг самых влиятельных мусульман мира The Muslim 500.

Самым влиятельным мусульманином планеты в этом году признали главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В рейтинге также упоминаются президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Международный пресс-клуб Муфтий Узбекистана включен в список 500 самых влиятельных мусульман

Составители рейтинга включили в него российского бойца смешанных боевых искусств, выступающего под эгидой UFC Хабиба Нурмагомедова, который недавно одержал громкую победу над ирландцем Конором Макгрегором и защитил чемпионский титул в легком весе. Из известных спортсменов в список попал также форвард футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Египта Мохаммед Салах и экс-наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан.

По данным составителей рейтинга, ислам в Узбекистане исповедуют 96,5% населения или более 31 миллиона человек при общей численности в 32,36 миллиона жителей.

Отметим, что Усмана Алимова включали в публикуемый ежегодно рейтинг и ранее. В число 500 наиболее влиятельных мусульман мира попал и муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода.