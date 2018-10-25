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Подача документов в вузы

Мирзиёев раскритиковал порядок приема в вузы

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Глава государства раскритиковал на совещании систему образования и поручил поменять порядок приема в вузы, а также провести проверку квалификации преподавателей.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Президент поручил упростить поступление студентов в вузы и перейти от системы приема в вузы по квотам к госзаказу и дифференцированной платно-контрактной системе.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам дальнейшего развития высшего образования, повышения качества подготовки кадров, расширения науки и производства.

По словам президента, вместо того чтобы быть "локомотивом" развития, система образования не идет в ногу со временем, передает пресс-служба президента Узбекистана.

"Горькая правда в том, что у нас нет системы, отвечающей структурным изменениям на рынке труда, способной обучить молодежь профессиям, сформировать у нее предпринимательские навыки", - сказал глава государства.

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© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
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Вместо централизованного финансирования вузы перейдут к самофинансированию и экономической самостоятельности.

Будет упрощена система назначения ректоров и проректоров. Глава государства поручил провести оценку квалификации ректоров, уделив при этом особое внимание их духовно-просветительскому и научному потенциалу.




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