Мирзиёев раскритиковал порядок приема в вузы

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Президент поручил упростить поступление студентов в вузы и перейти от системы приема в вузы по квотам к госзаказу и дифференцированной платно-контрактной системе.
По словам президента, вместо того чтобы быть "локомотивом" развития, система образования не идет в ногу со временем, передает пресс-служба президента Узбекистана.
"Горькая правда в том, что у нас нет системы, отвечающей структурным изменениям на рынке труда, способной обучить молодежь профессиям, сформировать у нее предпринимательские навыки", - сказал глава государства.
Будет упрощена система назначения ректоров и проректоров. Глава государства поручил провести оценку квалификации ректоров, уделив при этом особое внимание их духовно-просветительскому и научному потенциалу.