Прописка в Ташкенте за один сум, или Как стать столичным жителем

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. В Узбекистане сняли ограничения по стоимости жилья в новостройках, которые регулируют получение прописки в Ташкенте и столичной области.
После покупки жилья лицо получало право подать документы на постоянную прописку в Ташкенте или Ташкентской области уже как собственник жилого помещения.
Согласно новому постановлению, ограничения по сумме сделки для граждан Узбекистана полностью сняты. Сумма сделки может быть размером даже в один сум. А иностранцам, вне зависимости от их категории, придется заплатить 3300 МРЗП (на момент публикации – 608 млн 190 тысяч сумов). Таким образом, для иностранных граждан и лиц без гражданства, прописанных в другом регионе Узбекистана, "цена вопроса" выросла.
Учитывая, что минимальный порог суммы сделки для граждан Узбекистана исключен, следует ожидать изменения механизма исчисления государственной пошлины за нотариальное удостоверение купли-продажи жилья.