Прописка в Ташкенте за один сум, или Как стать столичным жителем

При покупке жилья в Ташкенте для граждан Узбекистана сняты ограничения по сумме сделки.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. В Узбекистане сняли ограничения по стоимости жилья в новостройках, которые регулируют получение прописки в Ташкенте и столичной области.

© Sputnik / Алексей Тихомиров Ташкентская прописка: хождение по мукам или замкнутый круг

Напомним, что в середине прошлого года был введен порядок, в соответствии с которым граждане Узбекистана и иностранцы получили возможность постоянно прописаться в Ташкенте и столичной области при условии, что они приобретут в собственность жилье в новостройке. Параллельно было введено условие о минимальной сумме сделки.

После покупки жилья лицо получало право подать документы на постоянную прописку в Ташкенте или Ташкентской области уже как собственник жилого помещения.

Согласно новому постановлению, ограничения по сумме сделки для граждан Узбекистана полностью сняты. Сумма сделки может быть размером даже в один сум. А иностранцам, вне зависимости от их категории, придется заплатить 3300 МРЗП (на момент публикации – 608 млн 190 тысяч сумов). Таким образом, для иностранных граждан и лиц без гражданства, прописанных в другом регионе Узбекистана, "цена вопроса" выросла.

Принятый документ не разрешил приобретать жилье без прописки на вторичном рынке. Порядок расчетов за жилье через банковские счета также сохранился.

Учитывая, что минимальный порог суммы сделки для граждан Узбекистана исключен, следует ожидать изменения механизма исчисления государственной пошлины за нотариальное удостоверение купли-продажи жилья.