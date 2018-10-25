Как новые: Беларусь ремонтирует узбекские военные самолеты

Напомним, что в начале 2017 года Узбекистан заключил с белорусской стороной контракт на проведение капитально-восстановительного ремонта на ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" в Барановичах, где планировали отремонтировать восемь МиГ-29 и восемь Су-25). Известно, в частности, что в 2017 году в Барановичи были доставлены узбекские МиГ-29 с бортовыми номерами "20" и "24".
Узбекистан после распада СССР получил 45 истребителей МиГ-29 (типов 9.12, 9.13 и шесть МиГ-29УБ) в составе 115-го гвардейского истребительного авиационного Оршанского орденов Кутузова и Александра Невского полка, дислоцировавшегося на аэродроме Кокайды (полк был перевооружен на истребители МиГ-29 с истребителей МиГ-21бис в 1988-1990 годах).
В январе 1993 года полк был включен в состав ВВС Узбекистана в качестве 61-го отдельного истребительного авиационного полка, а в 1999 году был перебазирован на аэродром Карши-Ханабад. В 2002 году полк был расформирован, а все истребители МиГ-29 вошли в состав дислоцированной на Карши-Ханабад и существующей по настоящее время 60-й отдельной смешанной авиационной бригады ВВС Узбекистана (вместе с самолетами Су-24М/МР и Су-27).
Номинально в составе ВВС Узбекистана числится сейчас до 32 истребителей МиГ-29, однако почти все они уже длительное время на хранении, в летном состоянии находятся лишь несколько машин.
Соглашение о сотрудничестве с "Узбекнефтегазом" предусматривает проведение маркетингового изучения потребностей в промышленных газах на внутреннем и внешнем рынках, а затем подготовку предложений по дальнейшему сотрудничеству.