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Миг-29 на аэродроме Ханабад

Как новые: Беларусь ремонтирует узбекские военные самолеты

© Министерство обороны Узбекистана.
Общество
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В Барановичах проводится капремонт восьми самолетов ВВС Узбекистана, планируется отремонтировать еще столько же.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Четыре истребителя МиГ-29 и четыре штурмовика Су-25 из состава узбекских ВВС проходят ремонт на 558-м Авиационном ремонтном заводе в белорусских Барановичах.

По данным сообщества "Военный осведомитель", в августе этого года на заводе отремонтировали истребитель МиГ-29 с бортовым номером 20. Машина получила новую темную окраску.

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Напомним, что в начале 2017 года Узбекистан заключил с белорусской стороной контракт на проведение капитально-восстановительного ремонта на ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" в Барановичах, где планировали отремонтировать восемь МиГ-29 и восемь Су-25). Известно, в частности, что в 2017 году в Барановичи были доставлены узбекские МиГ-29 с бортовыми номерами "20" и "24".

Узбекистан после распада СССР получил 45 истребителей МиГ-29 (типов 9.12, 9.13 и шесть МиГ-29УБ) в составе 115-го гвардейского истребительного авиационного Оршанского орденов Кутузова и Александра Невского полка, дислоцировавшегося на аэродроме Кокайды (полк был перевооружен на истребители МиГ-29 с истребителей МиГ-21бис в 1988-1990 годах).

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В январе 1993 года полк был включен в состав ВВС Узбекистана в качестве 61-го отдельного истребительного авиационного полка, а в 1999 году был перебазирован на аэродром Карши-Ханабад. В 2002 году полк был расформирован, а все истребители МиГ-29 вошли в состав дислоцированной на Карши-Ханабад и существующей по настоящее время 60-й отдельной смешанной авиационной бригады ВВС Узбекистана (вместе с самолетами Су-24М/МР и Су-27). 

Номинально в составе ВВС Узбекистана числится сейчас до 32 истребителей МиГ-29, однако почти все они уже длительное время на хранении, в летном состоянии находятся лишь несколько машин.




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