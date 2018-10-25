Единственный и неповторимый: в Узбекистане зарегистрируют сотовые по IMEI

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. С апреля 2019 года в Узбекистане будут регистрировать мобильные телефоны по IMEI.
IMEI - это уникальный номер из 15 цифр, который обычно написан на самом аппарате под аккумулятором или на крышке, если батарея не съемная. Узнать его можно, нажав команду *#06# на клавиатуре.
IMEI-коды применяются в сотовых телефонах сетей GSM, WCDMA и IDEN, планшетах и в некоторых спутниковых телефонах, говорится в документе.
В течение трех месяцев Мининфоком определит, будет ли регистрация платной, какой будет стоимость услуги и в каком порядке ее оказывать.