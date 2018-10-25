Единственный и неповторимый: в Узбекистане зарегистрируют сотовые по IMEI

В республике будет создана специальная информационная система, где будет указан идентификационный код устройства, который написан под аккумулятором или на крышке телефона, если батарея не съемная.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. С апреля 2019 года в Узбекистане будут регистрировать мобильные телефоны по IMEI.

IMEI - это уникальный номер из 15 цифр, который обычно написан на самом аппарате под аккумулятором или на крышке, если батарея не съемная. Узнать его можно, нажав команду *#06# на клавиатуре.

IMEI-коды применяются в сотовых телефонах сетей GSM, WCDMA и IDEN, планшетах и в некоторых спутниковых телефонах, говорится в документе.

Для этого создадут специальную информационную систему, оператором которой будет UZINFOCOM. Услуги по регистрации и проверке статуса идентификационного кода будут оказываться через интернет. В регионах создадут пункты по регистрации и предоставлению консультативных услуг.

В течение трех месяцев Мининфоком определит, будет ли регистрация платной, какой будет стоимость услуги и в каком порядке ее оказывать.