13:33 25 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.76
  • EUR9470.71
  • USD8226.10
Поиск
Смартфон. Архивное фото

Единственный и неповторимый: в Узбекистане зарегистрируют сотовые по IMEI

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
44 0 0

В республике будет создана специальная информационная система, где будет указан идентификационный код устройства, который написан под аккумулятором или на крышке телефона, если батарея не съемная.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. С апреля 2019 года в Узбекистане будут регистрировать мобильные телефоны по IMEI.

IMEI - это уникальный номер из 15 цифр, который обычно написан на самом аппарате под аккумулятором или на крышке, если батарея не съемная. Узнать его можно, нажав команду *#06# на клавиатуре. 

IMEI-коды применяются в сотовых телефонах сетей GSM, WCDMA и IDEN, планшетах и в некоторых спутниковых телефонах, говорится в документе.

Использование мобильных приложений в смартфоне
Jeshu John
На чужой Wi-Fi смартфон не разевай: за взлом Сети в Узбекистане грозит срок
Для этого создадут специальную информационную систему, оператором которой будет UZINFOCOM. Услуги по регистрации и проверке статуса идентификационного кода будут оказываться через интернет. В регионах создадут пункты по регистрации и предоставлению консультативных услуг.

В течение трех месяцев Мининфоком определит, будет ли регистрация платной, какой будет стоимость услуги и в каком порядке ее оказывать.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Женщина держит туфли в руках
    Красиво поет!

    Известную казахстанскую певицу подозревают в создании финансовой пирамиды, возбуждено уголовное дело.

  • Сотрудники Госкомитета национальной безопасности нашли в Баткенской области автомобиль, закопанный на глубине трех метров
    Заметая следы

    Сотрудники комитета нацбезопасности Киргизии нашли автомобиль, закопанный на глубине трех метров – в 2015 году он использовался для разбойного нападения.

  • На уроке в школе, архивное фото
    Я русский бы выучил…

    Почему молодежь Таджикистана с усердием учит русский язык, рассказал зампред комитета таджикского парламента по социальным вопросам.

  • Тигран Саркисян на международном форуме Евразийская неделя (22 октября 2018). Еревaн
    Толчок для роста

    Глава коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян рассказывает о положительных результатах вступления Армении в ЕАЭС.

  • Ручка и тетрадь
    К диктанту не готовы

    Только две партии новоизбранного парламента Латвии согласились принять участие во Всемирном диктанте по латышскому языку.

  • Мама с ребенок на Дне государства Литвы
    То, что всегда с тобой

    Сейм одобрил поправки к закону, по которым усыновленные иностранцами литовцы могут быть гражданами двух государств на протяжении всей жизни.

  • Женщина держит туфли в руках
    Красиво поет!

    Известную казахстанскую певицу подозревают в создании финансовой пирамиды, возбуждено уголовное дело.

  • Сотрудники Госкомитета национальной безопасности нашли в Баткенской области автомобиль, закопанный на глубине трех метров
    Заметая следы

    Сотрудники комитета нацбезопасности Киргизии нашли автомобиль, закопанный на глубине трех метров – в 2015 году он использовался для разбойного нападения.

  • На уроке в школе, архивное фото
    Я русский бы выучил…

    Почему молодежь Таджикистана с усердием учит русский язык, рассказал зампред комитета таджикского парламента по социальным вопросам.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Детеныши снежного барса перед медицинским осмотром в парке в Сегеде
Редкая красота: в мире отмечают Международный день снежного барса
СПУТНИК_Мастер кунг-фу разбивает кокосы голыми руками
Быстрее Брюса Ли: мастер кунг-фу разбивает кокосы голыми руками
Ташкент - один из лучших городов СНГ для осенних путешествий

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054