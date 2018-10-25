Штраф по СМС: в Узбекистане вводят новую систему наказания за нарушения ПДД

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Теперь за нарушение правил дорожного движения не будут отбирать водительское удостоверение, кроме случаев, указанных в Кодексе об административной ответственности.
Согласно приказу "Об оплате административных правонарушений дорожного движения в городе Ташкенте по системе биллинг", в Ташкенте запустят для испытания систему биллинг-оплаты административных правонарушений дорожного движения.
Уведомления о штрафах будут направляться правонарушителям через биллинговую систему по СМС или почтовыми отправлениями, где будет указан код, который необходим для оплаты штрафа, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
В приказе также упоминается "Административная практика" - это комплекс автоматизированной информационной системы (КАИС), которая контролирует оплату за административное правонарушение дорожного движения на республиканском уровне.