В тени президентской славы: сквер Каримова стал одним из лучших в Москве

Фонд Каримова получил отдельную благодарственную грамоту от мэра Москвы Сергея Собянина за большой вклад в реализацию программ благоустройства и формирование комфортной городской среды.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Сквер имени первого президента Узбекистана Ислама Каримова в российской столице правительство Москвы признало одним из лучших проектов благоустройства, выполненных за счет инвестора в 2018 году, сообщает Фонд имени Ислама Каримова.

В конкурсе на лучший объект благоустройства сквер имени Каримова в Центральном округе занял второе место наряду с Прохоровским сквером в Пресненском районе, Боенским сквером и сквером у Калитниковского пруда в Таганском районе.

© Sputnik / Евгения Новоженина Регистан в центре Москвы: как прошло открытие памятника Исламу Каримову 13

Фонд Каримова получил отдельную благодарственную грамоту от мэра Москвы Сергея Собянина за большой вклад в реализацию программ благоустройства и формирование комфортной городской среды.

Имя первого президента Узбекистана скверу в районе Якиманка в Москве присвоили по решению Собянина в ноябре 2016 года. Сквер расположен недалеко от консульского отдела и гостевого дома Узбекистана. С просьбой назвать безымянный сквер именем Каримова к руководству Москвы обратились деятели науки, политики и искусства России и Узбекистана.

В октябре этого года в сквере установили и торжественно открыли памятник Каримову.

Первый президент Узбекистана скончался 2 сентября в возрасте 78 лет вследствие перенесенного инсульта. Он был похоронен у себя на родине в Самарканде по мусульманским традициям.