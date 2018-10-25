Соглашение с "Росатомом" о строительстве АЭС в Узбекистане вступило в силу

Первый энергоблок должен быть сдан в эксплуатацию до 2028 года.

ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Соглашение между правительствами Узбекистана и России о строительстве атомной электростанции (АЭС) в республике вступило в силу.

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В начале сентября глава российского кабмина Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики.

"Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.

"Вступило в силу соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Узбекистан атомной электростанции", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Документ предусматривает совместное проектирование, строительство, ввод в строй, эксплуатацию на территории Узбекистана атомной электростанции.

Стоимость проекта составит около 11 миллиардов долларов, а первый энергоблок должен быть запущен в 2028 году, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Для станции предложена площадка в районе озера Тудакуль на границе Бухарской и Навоийской областей республики. По предварительным расчетам, АЭС будет вырабатывать до 20% действующих сегодня генерирующих мощностей в Узбекистане.

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Президент России Владимир Путин в ходе визита в Узбекистан 18-19 октября заявил, что при строительстве первой в республике атомной электростанции, возводимой в рамках проекта "Росатома", будут соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании правительства в начале октября назвал строительство первой АЭС в стране революционным решением, для реализации которого потребуется 8-10 лет.