Узбекистанцам могут разрешить работать в Ташкенте без прописки

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Министерство юстиции в четверг днем внесло в Законодательную палату Олий Мажлиса законопроект "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", сообщает пресс-служба парламента.

Согласно документу, в ближайшее время гражданам республики могут разрешить работать в Ташкенте без постоянной прописки.

"Данный законопроект направлен на устранение вышеуказанных ограничений и разработан в целях обеспечения реализации конституционных прав граждан на свободный выбор работы, свободное передвижение по территории республики и других прав, связанных с получением паспорта, образования и трудоустройством. Депутаты детально рассмотрели и приняли законопроект", - говорится в тексте.

Ранее в Узбекистане также сняли ограничения по стоимости жилья в новостройках, которые регулируют получение прописки в столице и Ташкентской области. Теперь узбекистанцы смогут получить прописку в Ташкенте за один сум.