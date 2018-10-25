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Узбекистанцам могут разрешить работать в Ташкенте без прописки

© Flickr / t_y_l
Общество
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Соответствующий закон в четверг днем внесли в Законодательную палату Олий Мажлиса.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Министерство юстиции в четверг днем внесло в Законодательную палату Олий Мажлиса законопроект "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", сообщает пресс-служба парламента.

Согласно документу, в ближайшее время гражданам республики могут  разрешить работать в Ташкенте без постоянной прописки.

Ключи в руках. Иллюстративное фото
CC0 / pixabay
Прописка в Ташкенте за один сум, или Как стать столичным жителем

"Данный законопроект направлен на устранение вышеуказанных ограничений и разработан в целях обеспечения реализации конституционных прав граждан на свободный выбор работы, свободное передвижение по территории республики и других прав, связанных с получением паспорта, образования и трудоустройством. Депутаты детально рассмотрели и приняли законопроект", - говорится в тексте.

Ранее в Узбекистане также сняли ограничения по стоимости жилья в новостройках, которые регулируют получение прописки в столице и Ташкентской области. Теперь узбекистанцы смогут получить прописку в Ташкенте за один сум.

Теги:
прописка, закон, Ташкент



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