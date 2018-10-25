Малый хадж без ограничений: узбекским паломникам отменили квоту на умру

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Узбекским паломникам, которые совершают малый хадж (умру) не придется стоять в очереди за квотой, сообщает пресс служба комитета Мусульман Узбекистана.

"Раньше наши граждане годами стояли в очередях, чтобы поехать в умру, или ехали через другие страны. Чтобы полностью отвечать потребностям нашего народа, были сняты ограничения (квоты) по количеству человек для этой священной поездки" -, говорится в сообщении.

Кроме того, умра подешевела. Раньше паломники платили за поездку в малый хадж 13,65 млн сумов, теперь им нужно будет отдать 5,8 млн сумов за услуги, отель и питание, и также 5,096 млн сумов за авиабилет "Ташкент – Джидда – Тошкент". Первая группа паломников отправится в малый хадж 28 октября.

Хадж — один из пяти столпов ислама. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж делится на большой и малый. Малый хадж мусульманин может совершить в любое время года. В свою очередь большой хадж совершается в посвященный этому месяц "зуль-хиджа" ("месяц паломничества"). В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется.