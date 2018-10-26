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Заседание Европейского суда по правам человека

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу Нурматова в отношении РФ

© Foto: Council of Europe/Sandro Weltin
Общество
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Тема:
Суд над журналистом "Новой газеты" Худоберди Нурматовым (Али Ферузом) (23)
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Худоберди Нурматов пожаловался на то, что в России он был помещен в центр временного содержания иностранцев и мог быть принудительно перемещен в Узбекистан, где, по его словам, ему грозила опасность.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Европейский суд по правам человека согласился с аргументацией российской стороны в связи с жалобой, которую подал против РФ нелегально находившийся на ее территории журналист "Новой газеты" Худоберди Нурматов (псевдоним - Али Феруз), сообщила пресс-служба Минюста России.

Худоберди Нурматов
AP Photo / Pavel Golovkin
Мосгорсуд разрешил Али Ферузу выехать за границу

Сообщается, что Нурматов жаловался на нарушения статей 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с тем, что за его незаконные пребывание и трудовую деятельность на территории России ему было назначено наказание в виде административного выдворения, что повлекло его помещение в центр временного содержания иностранных граждан и грозило принудительным перемещением в Узбекистан, где он якобы мог подвергнуться жестокому обращению.

В феврале этого года стало известно, что находившийся нелегально в России Нурматов покинул страну и вылетел в Германию. Перед этим Басманный суд Москвы вслед за Мосгорсудом разрешил Нурматову уехать из России, изменив постановление о принудительном выдворении в Узбекистан, разъяснив, что журналист имеет право уехать в третью страну.

"ЕСПЧ согласился с аргументами российских властей и признал жалобу неприемлемой и подлежащей исключению из списка рассматриваемых дел", - говорится в сообщении.

Худоберди Нурматов
AP Photo / Pavel Golovkin
Али Феруз прошел паспортный контроль в Шереметьево и улетает в Европу

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находился в России с 2011 года, а с 2012 - без документов, удостоверяющих личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного за вербовку в радикальную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра" (запрещена в России).

В "Новой газете" отказывались верить, что Нурматов - радикальный исламист. По данным издания, Нурматов был задержан в России по требованию узбекских властей, а из Узбекистана уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать".

Редакция "Новой газеты" ранее обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой не выдворять Нурматова из страны, отметив, что родственники журналиста живут в России, он учился в РФ и прекрасно владеет русским языком. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль обращал внимание миграционных властей на ситуацию с выдворением Нурматова, но, по его словам, "ситуация непростая, есть нарушения, на которые сложно закрыть глаза".

Тема:
Суд над журналистом "Новой газеты" Худоберди Нурматовым (Али Ферузом) (23)
Теги:
Али Феруз, Права человека, Узбекистан, Россия



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