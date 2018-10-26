В Узбекистане появились банкоматы, конвертирующие валюту в сумы без комиссии

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Несколько банков Узбекистана приобрели банкоматы, которые конвертируют наличную иностранную валюту в сумы. Об этом сообщает пресс-служба Uzcard.

© Foto : GlobUz Центробанк Узбекистана рассказал, какие суммы в валюте можно снимать с карт

Такой услугой могут воспользоваться держатели карт Uzcard.

Курс валюты устанавливается банком, который обслуживает банкомат, при этом комиссия за конвертацию не взимается.

Напомним, ранее в республике было принято постановление, согласно которому по всему Узбекистану до 1 ноября должны появиться автоматизированные пункты обмена валюты, работающие в круглосуточном режиме, особенно в местах, активно посещаемых путешественниками.