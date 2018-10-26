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Снятие денежных средств в банкомате

В Узбекистане появились банкоматы, конвертирующие валюту в сумы без комиссии

CHANDAN KHANNA / AFP
Общество
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Курс валюты устанавливается банком, который обслуживает банкомат.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Несколько банков Узбекистана приобрели банкоматы, которые конвертируют наличную иностранную валюту в сумы. Об этом сообщает пресс-служба Uzcard.

В Ташкенте заработал первый банкомат с функцией обмена валюты
© Foto : GlobUz
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Такой услугой могут воспользоваться держатели карт Uzcard.

Курс валюты устанавливается банком, который обслуживает банкомат, при этом комиссия за конвертацию не взимается.

Напомним, ранее в республике было принято постановление, согласно которому по всему Узбекистану до 1 ноября должны появиться автоматизированные пункты обмена валюты, работающие в круглосуточном режиме, особенно в местах, активно посещаемых путешественниками. 

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Теги:
валюта, Банкоматы, Банки, Узбекистан



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