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Санкт-Петербург в рамках программы Здравствуй, Россия! посещают молодые соотечественники из Узбекистана

Работа и гранты: Узбекистан поддержит соотечественников за рубежом

© РЦНК
Общество
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Соотечественники смогут претендовать на гранты на обучение в вузах Узбекистана, получить работу в республике и оформить визу по упрощенной схеме.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил меры государственной поддержки и поощрения соотечественников, проживающих за границей.

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Согласно тексту документа, для соотечественников упростят оформление въездных виз, в том числе многократных и долгосрочных, вида на жительство и разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории республики.

Кроме того, высококвалифицированных специалистов по востребованным специальностям будут трудоустраивать в Узбекистане.

Соотечественникам предоставят пустующие государственные объекты и земельные участки для реализации предпринимательских, научно-исследовательских и инновационных проектов.

Также соотечественники могут рассчитывать на полное или частичное финансирование учебы, помощь в решении социальных и бытовых вопросов.

К тому же им выделят гранты для обучения в вузах Узбекистана по направлениям узбекского языка и литературы, истории, кино, культуры, театрального искусства, телевидения и радио.

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Кроме того, соотечественники из числа представителей СМИ смогут получить аккредитацию по упрощенной схеме.

Ранее Sputnik Узбекистан проводил среди читателей опрос о том, за счет чего можно вернуть узбекских мигрантов на родину. В голосовании приняли участие 226 человек.

Согласно результатам исследования, 50% респондентов считают, что соотечественников привлекут рабочие места с конкурентной для Узбекистана зарплатой. Девятнадцать процентов опрошенных утверждают, что ничего в этой сфере не изменить, пока будет неравенство в уровне жизни в разных странах. Почти 4,5% участников опроса отмечают, что патриотизм и стремление приносить пользу своей стране надо воспитывать с детства. Около 15% проголосовавших не видят ничего плохого в трудовой миграции, главное, чтобы это был цивилизованный процесс.

Теги:
Постановление, виза, соотечественники, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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