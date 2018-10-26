Работа и гранты: Узбекистан поддержит соотечественников за рубежом

Соотечественники смогут претендовать на гранты на обучение в вузах Узбекистана, получить работу в республике и оформить визу по упрощенной схеме.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил меры государственной поддержки и поощрения соотечественников, проживающих за границей.

Sputnik / Дмитрий Дубинский Митрофанова: Узбекистан создаст структуру, аналогичную Россотрудничеству

Согласно тексту документа, для соотечественников упростят оформление въездных виз, в том числе многократных и долгосрочных, вида на жительство и разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории республики.

Кроме того, высококвалифицированных специалистов по востребованным специальностям будут трудоустраивать в Узбекистане.

Соотечественникам предоставят пустующие государственные объекты и земельные участки для реализации предпринимательских, научно-исследовательских и инновационных проектов.

Также соотечественники могут рассчитывать на полное или частичное финансирование учебы, помощь в решении социальных и бытовых вопросов.

К тому же им выделят гранты для обучения в вузах Узбекистана по направлениям узбекского языка и литературы, истории, кино, культуры, театрального искусства, телевидения и радио.

Sputnik / Ксения Набаткина Узбекский след в Сеуле, или За что корейцы уважают хлопок и не любят зиру

Кроме того, соотечественники из числа представителей СМИ смогут получить аккредитацию по упрощенной схеме.

Ранее Sputnik Узбекистан проводил среди читателей опрос о том, за счет чего можно вернуть узбекских мигрантов на родину. В голосовании приняли участие 226 человек.

Согласно результатам исследования, 50% респондентов считают, что соотечественников привлекут рабочие места с конкурентной для Узбекистана зарплатой. Девятнадцать процентов опрошенных утверждают, что ничего в этой сфере не изменить, пока будет неравенство в уровне жизни в разных странах. Почти 4,5% участников опроса отмечают, что патриотизм и стремление приносить пользу своей стране надо воспитывать с детства. Около 15% проголосовавших не видят ничего плохого в трудовой миграции, главное, чтобы это был цивилизованный процесс.