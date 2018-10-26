15:09 26 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.76
  • EUR9470.71
  • USD8226.10
Поиск
Табличка с названием на здании Тверского суда Москвы

Тверской районный суд прекратил дело сына Ислама Каримова против UzAirways

© Sputnik / Андрей Стенин
Общество
Получить короткую ссылку
128 0 0

Ранее сын первого президента Узбекистана подал иск к НАК в связи с тем, что компания не выплатила ему заработную плату в полном объеме.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Тверской районный суд прекратил дело сына Ислама Каримова Петра против "Узбекистон хаво йуллари".

"Стороны подписали мировое соглашение. Все споры были урегулированы до суда", - сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе НАК.

Детали соглашения в авиакомпании комментировать не стали.

Фасад здания Тверского суда Москвы
© Sputnik / Антон Денисов
Сын Ислама Каримова подал иск к "Узбекским авиалиниям"

Ранее сын покойного президента Узбекистана от первого брака обратился в Тверской суд Москвы с просьбой о взыскании с "Узбекских авиалиний" положенных ему денежных средств. 

Позднее НАК направила Петру Каримову извещение о том, чтобы он получил свой расчет и забрал документы.

Петр Каримов работал в UzAirways на посту помощника генерального представителя компании в московском филиале с 2004 года по апрель 2017 года.

Теги:
Ислам Каримов, Узбекистон хаво йуллари, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов
    Новый мир

    Вице-премьер Азербайджана рассказал, какие проблемы необходимо решить, чтобы достигнуть устойчивого развития.

  • Жители деревни Даниловичи Гродненской области во время полевых работ.
    Работа в полях

    Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал первому вице-премьеру Александру Турчину о задачах, стоящих перед правительством.

  • Здание администрации г. Сухум.
    Право на выбор

    Жителям Сухума решат, хотят ли они прямых выборов мэра столицы – свое мнение горожанам предстоит высказать на референдуме.

  • Газопровод из России в Армению
    Сочтемся!

    Армения готова обсудить с Россией расчет за поставки газа в рублях, заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики.

  • Трамвай 71-911 City Star
    Ничего не понимаем!

    МИД Латвии распространил заявление, что "не понимает решения", принятого Даугавпилсской думой по поводу закупки трамваев в Твери.

  • Роландас Паксас
    К выборам не допущен

    Литовский Сейм отклонил поправки, позволяющие бывшему президенту республики Роландасу Паксасу избираться на высшие должности.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    Визит откладывается

    Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о переносе пасторского визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в республику.

  • Зал заседаний Рийгикогу
    Языковой вопрос

    Депутаты Рийгикогу отклонили скандальный законопроект о десятикратном увеличении штрафов за недостаточное знание эстонского языка.

  • Учения в Южной Осетии
    Борьба с дронами

    Российские военные в Южной Осетии впервые отработали методы борьбы с беспилотниками с учетом сирийского боевого опыта.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Таджикско-афганская граница вдоль реки Памир.
Кишлаки, Памир, караваны и прекрасные виды на таджикско-афганской границе
Наводнение в Туапсе
Разбушевавшаяся стихия: в Туапсе объявлен режим ЧС из-за наводнения
Каких витаминов не хватает россиянам
Каких витаминов не хватает осенью

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054