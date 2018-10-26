Тверской районный суд прекратил дело сына Ислама Каримова против UzAirways

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Тверской районный суд прекратил дело сына Ислама Каримова Петра против "Узбекистон хаво йуллари".
"Стороны подписали мировое соглашение. Все споры были урегулированы до суда", - сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе НАК.
Детали соглашения в авиакомпании комментировать не стали.
Ранее сын покойного президента Узбекистана от первого брака обратился в Тверской суд Москвы с просьбой о взыскании с "Узбекских авиалиний" положенных ему денежных средств.
Позднее НАК направила Петру Каримову извещение о том, чтобы он получил свой расчет и забрал документы.
Петр Каримов работал в UzAirways на посту помощника генерального представителя компании в московском филиале с 2004 года по апрель 2017 года.