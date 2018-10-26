Узбекистанцам бесплатно установят электросчетчики

Приобретение, установка и поверка для всех пользователей будут осуществляться за счет компании "Энергосбыт".

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Кабинет министров Узбекистан принял постановление о бесплатной установке в квартирах электросчетчиков, сообщает Norma.uz.

Приобретение, установку и поверку проведет компания "Энергосбыт", также в Узбекистане заменят индукционные приборы.

© Sputnik / Виталий Аньков Нормы потребления электричества: что об этом следует знать

При этом если счетчик украдут или он сломается, то обязанность по восстановлению ляжет на потребителя, однако за устройства на лестничной клетке отвечают товарищества собственников жилья или управляющие организации.

Жители домов, в которых более 10 этажей, и общежитий имеют право оплачивать только 50% от счета за электричество.

В конце сентября в Олий Мажлисе республики обсуждали новый проект о переходе на предоплатную систему взаиморасчетов в жилищно-коммунальной сфере. На сегодня фирмы, организации и сами узбекистанцы задолжали за коммунальные услуги 278 миллиардов сумов.