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Электрик устанавливает электросчетчик

Узбекистанцам бесплатно установят электросчетчики

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Приобретение, установка и поверка для всех пользователей будут осуществляться за счет компании "Энергосбыт".

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Кабинет министров Узбекистан принял постановление о бесплатной установке в квартирах электросчетчиков, сообщает Norma.uz.

Приобретение, установку и поверку проведет компания "Энергосбыт", также в Узбекистане заменят индукционные приборы.

Электрик устанавливает электросчетчик
© Sputnik / Виталий Аньков
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При этом если счетчик украдут или он сломается, то обязанность по восстановлению ляжет на потребителя, однако за устройства на лестничной клетке отвечают товарищества собственников жилья или управляющие организации.

Жители домов, в которых более 10 этажей, и общежитий имеют право оплачивать только 50% от счета за электричество.

В конце сентября в Олий Мажлисе республики обсуждали новый проект о переходе на предоплатную систему взаиморасчетов в жилищно-коммунальной сфере. На сегодня фирмы, организации и сами узбекистанцы задолжали за коммунальные услуги 278 миллиардов сумов.

Теги:
Узбекистан, Жилищно-коммунальное хозяйство, электричество



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