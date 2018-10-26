В каких районах Ташкента поскупились на поддержку школ

В Узбекистане обнародовали рейтинг хокимиятов по размеру инвестиций в систему народного образования.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана составило рейтинг районов Ташкента по количеству выделенных на развитие школ средств.

Меньше всего денег на народное образование направил Бектемирский район - около 983 сумов на одного ученика. Также среди "скупых" хокимиятов оказались администрации Алмазарского и Юнусабадского районов - по 3023 сумов и 29 234 сумов соответственно.

Лидерами по объему выделенных дополнительных средств в сферу народного образования стали администрации Мирабадского (142 532 сумов), Сергелийского (80 078 сумов) и Шайхантахурского (79 333 сумов) районов.