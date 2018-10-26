В Узбекистане откроют "Университет будущего"

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Министерство инноваций Узбекистана договорилось с зарубежными университетами об открытии "Университета будущего", сообщает пресс-служба ведомства.

Дистанционное соглашение в режиме онлайн было подписано 25 октября с вузами Гонконга, США, Нидерландов и Германии, Новой Зеландии, стоимость проекта составит 40 миллионов долларов.

"Учебный процесс не будет состоять лишь из списывания текстов или лекций, важно поэтапно осваивать образовательные программы. Студенты будут получать дистанционное образование посредством специальной смарт-технологии, для чего каждый студент должен иметь свой ID-профиль", - уточняется в сообщении.

В министерстве предлагают использовать современные педагогические и информационные технологии, создать сайты на узбекском и русском языке и обеспечить занятия в различных форматах и в полном объеме для студентов вне зависимости от места их нахождения.