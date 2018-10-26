Будущих психиатров в Узбекистане будут готовить по новым программам

Утром 26 октября в Сенате Олий Мажлиса состоялось заседание Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана утром 26 октября прошло заседание Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения, участники обсуждали развитие психиатрии, сообщает пресс-служба ведомства.

Одна из основных проблем отрасли – кадровая, то есть отсутствие редких специалистов, низкая заработная плата, низкая мотивация молодых специалистов. Для решения этой проблемы представители профильных ведомств предложили пересмотреть программы высших медицинских учебных заведений, увеличить количество кадров, разработать систему стимулирования.

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"Отмечалось, что ни в одном регионе страны, кроме Сурхандарьинской и Ферганской областей, нет специалистов по суицидологии. Говоря о подготовке кадров по узким специальностям, востребованным в сфере, участники заседания отметили, что на сегодняшний день в республике вообще отсутствует психиатр-нарколог. Нехватка штатных единиц в учреждениях психиатрии приводит к трудностям в уходе за пациентами, принятии необходимых мер в момент проявления агрессии в их поведении", - говорится в сообщении.

В марте 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выпустил постановление "О мерах по коренному совершенствованию системы оказания психиатрической помощи". В Стратегии действий по приоритетным направлениям Узбекистана в 2017-2021 годах оказание психиатрической помощи рассматривается как одно из ключевых звеньев системы здравоохранения.