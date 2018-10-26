Председатель Госкомитета по туризму оставил свой пост

Он был назначен на данную должность в мае этого года. О причинах увольнения не сообщается. До назначения на должность председателя Госкомтуризма Умаров работал первым заместителем министра инновационного развития.
Бахтиёр Умаров окончил Ташкентский университет информационных технологий и имеет опыт работы в Государственном налоговом комитете и коммерческих предприятиях.
На совещании с руководством Ташкента и Юнусабадского района президент поручил организовать новые производства ва базе выявленных в результате инвентаризации 332 неиспользуемых объектов и земельных участков.