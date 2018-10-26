Председатель Госкомитета по туризму оставил свой пост

О причинах увольнения не сообщается, он был назначен на данную должность в мае этого года.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Председатель Госкомитета по развитию туризма Бахтиёр Умаров оставил свой пост.

Эту информацию корреспонденту Sputnik Узбекистан подтвердили в пресс-службе Госкомитета по туризму.

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Он был назначен на данную должность в мае этого года. О причинах увольнения не сообщается. До назначения на должность председателя Госкомтуризма Умаров работал первым заместителем министра инновационного развития.

Бахтиёр Умаров окончил Ташкентский университет информационных технологий и имеет опыт работы в Государственном налоговом комитете и коммерческих предприятиях.