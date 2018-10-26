В ташкентском транспорте могут внедрить оплату проезда по корейской системе

Система позволит пассажирам не использовать наличные деньги при поездках в автобусе, метро и такси.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Компания "Корея телеком" (КТ) предлагает внедрить в Ташкенте автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте, которая позволит пассажирам не использовать наличные деньги при поездках в автобусе, метро и такси, сообщает пресс-служба хокимията столицы Узбекистана.

Представители КТ рассказали, что компания внедрила эту систему почти во всех городах Южной Кореи. Ташкенту они в рамках проекта готовы предоставить помимо карточек пункты продаж, а также создать точки пополнения карт многофункционального использования и центры обработки информации.

Пресс-служба хокимията Ташкента Встреча представителей хокимията Ташкента с корейской компанией КТ

Сотрудники хокимията также обсудили получение гранта на проведение предпроектного обследования транспортной сети и внедрение инновационных методов получения и обработки информации о подвижности пассажиров на встрече со специалистами по транспортным вопросам Всемирного банка.