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Автобус въезжает на траспортную развязку

В ташкентском транспорте могут внедрить оплату проезда по корейской системе

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Система позволит пассажирам не использовать наличные деньги при поездках в автобусе, метро и такси.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Компания "Корея телеком" (КТ) предлагает внедрить в Ташкенте автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте, которая позволит пассажирам не использовать наличные деньги при поездках в автобусе, метро и такси, сообщает пресс-служба хокимията столицы Узбекистана.

Представители КТ рассказали, что компания внедрила эту систему почти во всех городах Южной Кореи. Ташкенту они в рамках проекта готовы предоставить помимо карточек пункты продаж, а также создать точки пополнения карт многофункционального использования и центры обработки информации.

Встреча представителей хокимията Ташкента с корейской компанией КТ
Пресс-служба хокимията Ташкента
Встреча представителей хокимията Ташкента с корейской компанией КТ

Сотрудники хокимията также обсудили получение гранта на проведение предпроектного обследования транспортной сети и внедрение инновационных методов получения и обработки информации о подвижности пассажиров на встрече со специалистами по транспортным вопросам Всемирного банка.




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