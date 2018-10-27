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Уволенную телеведущую NBC пригласили работать на Первый канал

© Sputnik / Михаил Климентьев
Общество
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Глава дирекции информационных программ Первого канала предложил Мегин Келли стать его соведущей программы "Время".

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Глава дирекции информационных программ Первого канала, ведущий вечерней программы "Время" Кирилл Клейменов пригласил на работу американскую журналистку Мегин Келли, бравшую интервью у президента России Владимира Путина.

© Sputnik / Mikhail Klimentyev
Канал NBC уволил телеведущую, которая брала интервью у Путина

"Будем вместе вести программу "Время", "Тайм" по-вашему, и любовь миллионов наших мужчин будет с тобой, и зависть миллионов женщин", — заявил Клеменов, выразив мнение, что подобное приглашение — "свидетельство добрых намерений России".

Накануне Келли была уволена с должности ведущей на канале NBC за расистские замечания: журналистка в эфире программы Today Show выразила свое мнение в поддержку так называемого "блэкфейса" — театрального грима, который представляет собой карикатурное изображение лица чернокожего человека.

По мнению Клейменова, истинная причина увольнения Келли "в нашей к ней любви", которую "травой не вылечишь". В связи с этим он предложил телеведущей "плюнуть на начальство", приехать в "город-герой Москву, в студию Первого канала.

Теги:
США, Россия



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