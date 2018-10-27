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Узбекский паспорт

В Узбекистане хотят ввести паспорт соотечественника

© Галина Сапаева / «Газета.uz»
Общество
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Новый документ позволит его обладателям пересекать границу Узбекистана и находиться на территории республики без ограничения сроков. 

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. В Узбекистане изучают возможность введения паспорт соотечественника, об этом говорится в постановлении главы страны.

По поручению президента республики Шавката Мирзиёева, МВД и МИД проанализируют опыт иностранных государств и до 1 марта 2019 года предоставят правительству рекомендации по этом вопросу.

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Новый документ позволит его обладателям пересекать границу Узбекистана и находиться на территории республики без ограничения сроков. 

Кроме того, с паспортом соотечественника можно будет претендовать на льготное обучение в Узбекистане.

К тому же, соотечественники из стран, где запрещено двойное гражданство, смогут беспрепятственно пользоваться этим документом, так как он не приравнивается к общегражданскому паспорту. 

Также в Узбекистане до конца года профильные ведомства подготовят законодательные акты о внедрении упрощенного порядка оформления виз для соотечественников и членов их семей, а также вида на жительство и разрешения на осуществление трудовой деятельности. 

Теги:
паспорт, соотечественники, Узбекистан



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