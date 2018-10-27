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Водитель автомобиля

Узбекистанцам разрешили оформлять доверенность на машину на иностранцев

CC0 / Pixabay
Общество
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Еще граждане могут дать своему поверенному право оформить на другое лицо такую же доверенность на авто.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. В Узбекистане сняли 17-летний запрет на оформление доверенностей на автомобиль на нерезидентов республики. Об этом сообщает norma.uz.

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Кроме того, теперь узбекистанцам можно написать доверенность на автомобиль с правом передоверия.

Передоверивший свои полномочия, обязан уведомить человека, который выдавал основную доверенность, ФИО и место жительства нового поверенного. Факт извещения должен быть подтвержден документально. Если этого не сделать, за все действия следующего поверенного ответственность будет нести предыдущий. А при отзыве, истечении срока либо прекращении основной доверенности по другим основаниям теряет силу и передоверие.

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Теги:
машина, автомобиль, Узбекистан



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