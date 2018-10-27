Умерла обладательница звания "Герой Узбекистана" Вера Пак

Пак 57 лет проработала в сфере образования, в последние годы жизни она возглавляла Детский городок в Хиве.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Умерла обладательница звания "Герой Узбекистана", педагог Вера Пак. Об этом сообщает nuz.uz.

Пак в 1961 году после окончания Нукусского государственного педагогического института сразу же вышла на работу учителем химии и биологии в школу № 3 имени А. С. Пушкина в Хиве.

С 1985 по 2015 годы она руководила домом "Мехрибонлик" № 20 в Хорезмской области.

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В 2015-2018 годах была директором Детского городка в Хиве.

В 2004-2009 годах состояла в Сенате Олий Мажлиса.

В 1992 году Пак получила звание "Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан", в 2001 году ей присвоили звание "Герой Узбекистана".